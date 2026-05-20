Aan de Amsterdamse grachten... woont een stel in een TENT
Innovatie kent geen grenzen in Amsterdam, bekend van wonen in huizen, en we zien nu weer mooi waar die grenzeloosheid toe leidt. Na de bijzonder onprettige brugbankwoningen, die tenminste nog iets sfeervols hebben, is er nu de grachtentent. Of zoals de buuv zegt: "Best wel een heel leuk huisje." Terwijl iedereen die ooit in een tent heeft geslapen weet hoe mensonterend dat is. En dan is dit nog anders, deze tent is namelijk al maanden de woning van een dakloos stel. Het is zelfs veeleer een matras met een droevig zeiltje eroverheen dan een tent, en probeer dan maar eens zonnepanelen te plaatsen. Tuurlijk, luxe is duidelijk anders, maar misschien moeten we het toch positief bekijken, in het belang van de eh positiviteit: nooit woonde iemand zó goedkoop zó riant aan die glorieuze Amsterdamse grachten.
