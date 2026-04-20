Ambtenaren. Je hebt er eigenlijk nooit genoeg van, maar je hebt er altijd veel te veel van. Nu gaat het kabinet miljoenen pompen in de woningmarkt, zo melden BrOnNen. Een deel van dat geld gaat naar: extra ambtenaren. Ja joh want we hebben nog maar 160.000 ambtenaren bij de Rijksoverheid, doe er nog maar wat ambtenaren bij! Een ambtenaar is geen versnellende factor, een ambtenaar is een VERTRAGENDE factor. Regels versoepelen, vergunningsprocedures versnellen, bouwlocaties aanwijzen, bouwvakkers (en dus niet: ambtenaren) aan het werk zetten, modulair bouwen, leegstand benutten, doorstroom bevorderen, hell als we op die toer gaan misschien wat minder mensen in je land verwelkomen en verzin nog maar wat oplossingen, maar vooral: MINDER AMBTENAREN. MIN-DER! MIN-DER! MIN-DER!