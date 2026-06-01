Teamleider Vluchtelingenwerk verdacht van verkrachting asielzoeker
Doe normaal man
Bizar alsook heftig bericht over een ex-medewerker van Vluchtelingenwerk, een 51-jarig heerschap uit Gieten dat was opgeklommen tot Teamleader Integratie. Nou hartstikke belangrijk natuurlijk, enige begeleiding bij integratie, maar goed, daar gaat dit bericht helaas niet over. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het verkrachten van een mannelijke asielzoeker, met wie hij ook nog eens een afhankelijkheidsrelatie had. Zaak diende vandaag, maar de verdachte kwam niet opdagen omdat hij het er ontzettend moeilijk mee schijnt te hebben. De rechtbank besloot daarop de zaak uit te stellen en verwacht hem de volgende keer gewoon op zitting. Rotverhaal dat ongetwijfeld vervolgd wordt.
