Hé maar dit is grappig. Stichting VluchtelingenWerk, bekend van de Postcode Loterij, discrimineert. Dat zeggen wij niet, maar dat zegt het College voor de Rechten van de Mens, bekend van eisen dat boa's ook een hoofddoek mogen. Twee clubs aan de goede kant van de geschiedenis dus, maar blijkbaar toch niet helemaal.

Want het College geeft Vluchtelingenwerk een flinke tik op de vingers omdat die een jurist die zijn zionistische opvattingen deelt op social media en in opiniestukken anders behandelt dan pro-Palestijnse collega's die hetzelfde doen. U raadt het al, de zionist kreeg te horen dat hij rustig aan moest doen, terwijl medewerkers met pro-Palestijnse opvattingen alleen achteraf een waarschuwing ontvingen. En dát mag dus niet, vindt het College van de Rechten van de Mens. Belangrijke waarschuwing voor u vol Dilan op Douwe gaat: volgens het College is de discriminatie niet op grond van ras, maar op grond van politieke opvatting. Enfin, hele uitspraak vol friendly fire DAARRR.

Niet onbelangrijke context: de zionist in dit artikel is nou niet bepaald een rabiate anti-Palestijnse fanaticus. Zo schrijft hij in Trouw, slechts drie maanden na 7 oktober. "Het conflict tussen Israël en Hamas is meer dan een strijd om land of macht; het is een strijd om de essentie van menselijkheid en ethiek. Een strijd waarbij Israël, in zijn poging om zichzelf te verdedigen tegen wat het als absoluut kwaad ziet, mogelijk de ethische interrelationele verhouding heeft verloren, niet alleen met Hamas maar ook met de onschuldige Palestijnse bevolking. Daardoor lijkt Israël een deel van zijn eigen Joodse denken van ethische verantwoordelijkheid voor de Ander te hebben verloren en daarmee een deel van zijn identiteit."

Maar goed. Dan nog ben je voor Stichting VluchtelingenWerk natuurlijk De Vijand die de mond gesnoerd moet worden.