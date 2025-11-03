Van die dingen die alleen maar goed kunnen gaan en ook echt werken: een speciale discriminatietoets die de overheid moet helpen discriminatie en racisme op te sporen bij publieke organisaties zodat discriminatie en racisme kunnen worden uitgebannen opdat er geen discriminatie en racisme meer is teneinde iedereen zonder discriminatie en racisme te laten leven. De Staatscommissie Discriminatie en Racisme (die naam alleen al!) is op dit lumineuze idee gekomen en daarmee koerst Nederland in 2025 af op een compleet andere richting dan de discriminatieliefhebbers en racisten willen. Niet langer staat de overheid toe dat Pietje tegen Nadia zegt dat het groen van haar hoofddoek wat flets geworden is, nooit meer mag Joost tegen Denzel zeggen dat zijn handcrème te vettig aanvoelt voor zijn smaak, Karel moet direct stoppen ook nog maar iets tegen Bram te zeggen over hoe hij de roest op zijn hanger met Davidster eraf poetst, Marieke wordt in het vervolg onmiddellijk bestraft als ze het ooit nog waagt Lings broodtrommel ongevraagd te openen en te vragen wat voor overheerlijke bami hij nu weer voor de lunch meegenomen heeft en bovendien is het voor Marouan, Cheng, Laqueesha en Baruch voortaan absoluut uit den boze dat ze Frederik belachelijk maken om zijn hagelwitte huidskleur en zijn vuurrode haar.

Het is allemaal verleden tijd nu die racisten op de werkvloer te maken krijgen met de discriminatietoets, waarbij een 'kernteam' langskomt, onderzoek gaat doen en mogelijk vragen stelt als: "Duwt u weleens iemand van de trap vanwege zijn huidskleur?" Of: "Zet de huidskleuren zwart, wit, geel, rood en lichtgetint in volgorde van superioriteit." Kortom iets waar we wat mee kunnen in dit land. Op naar een Nederland zónder discriminatie en racisme maar mét discriminatietoetsen.