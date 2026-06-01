Ongezellig nieuws voor iedereen die hoopte dat de man die in 2017 het Joods restaurant HaCarmel in Amsterdam sloopte, tegen de politie verklaarde dat hij deel had genomen aan de gewapende strijd in Syrië, en bereid was hier te sterven om zijn doelen te bereiken, er met een fopstrafje vanaf kwam, inclusief een 'intensieve begeleiding', en in 2019 doodleuk hetzelfde restaurant nog een keer sloopte, in een tbs-kliniek zou blijven zitten. Zijn tbs-behandeling is namelijk gestopt, bevestigt advocaat Herman Loonstein van het (inmiddels gesloten) restaurant.

Saleh Ali was in 2021 eigenlijk door de rechtbank tot een tbs-maatregel veroordeeld, niet alleen voor de terroristische aanslag, maar ook voor het aanranden van een vrouw in een tram. "Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum waarschuwden al dat het recidive-risico bij A. hoog is, hij ’nauwelijks te sturen is’ en ’continu gevaarlijk wegloopgedrag vertoont’." Toch werd in hoger beroep die straf omgezet in maximaal vier jaar tbs. "De aanranding vindt het hof niet zwaar genoeg voor tbs. De aanval op het restaurant was weliswaar een terreurdaad, maar omdat A. uitsluitend losging op de ramen van het restaurant en niet op mensen, is een tbs-behandeling van maximaal vier jaar volgens het hof voldoende."

Nou, die vier jaar zijn om, en het enige dat de slachtoffers dan horen is 'joe, TBS is voorbij, groetjes, het OM'. De IND kan omwille van de privacy niet ingaan op de zaak. Wel meldt een woordvoerder dat uitzettingen naar het thuisland van Ali, Syrië, "op dit moment niet mogelijk" zijn. Dat betekent dus dat hij gewoon in Nederland kan blijven. Ook het OM en het CJIB (dat hier kennelijk ook iets mee te maken heeft) kunnen omwille van de privacy niks zeggen over wat er nu met Ali gebeurt, maar het aflopen van de TBS-maatregel betekent dat hij op zijn best in een begeleid wonen traject terechtkomt en weten allemaal hoe strak ze er daar bovenop zitten, bovendien was de begeleiding na zijn eerste aanval op het restaurant kennelijk ook niet echt succesvol.