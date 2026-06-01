Er wordt diplomatiek gesparteld over een 'vrede' waarover u inmiddels weet dat Iran de grenzen van het mogelijke zoekt en Amerika die grenzen daarop weer wat oprekt - het zorgt er ook voor dat de huidige wapenstilstand op papier nog wel een wapenstilstand is, maar in de praktijk geen wapenstilstand meer is. Ook vannacht weer Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen, zo meldt het Amerikaanse gevechtscommando CENTCOM. Er zijn Iraanse radar- en commandoposten aangevallen in 'Goruk, Iran en op Qeshm'. Vertaald: "De weloverwogen aanvallen vonden plaats op zaterdag en zondag als reactie op agressieve Iraanse acties, waaronder het neerhalen van een Amerikaanse MQ-1-drone die boven internationale wateren opereerde. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen reageerden snel door de Iraanse luchtverdediging, een grondcontrolepost en twee aanvalsdrones uit te schakelen die een duidelijke bedreiging vormden voor schepen die door de regionale wateren voeren."

Over die wateren gesproken: de NY Times pakt uit met een verhaal dat de Amerikaanse marine de afgelopen weken in het 'geheim' commerciële schepen door de Straat van Hormuz heeft geloodst. Fijn, want we willen goedkoop tanken! Wel is het nog een druppel op de gloeiende plaat, want het gaat om circa drie schepen per dag over de laatste drie weken. Vóór de oorlog voeren er zo'n honderd schepen per dag door de Straat van Hormuz. Bijna alle schepen die door Amerika geëscorteerd werden hadden hun transponders uit om niet opgemerkt te worden door Iran.

Ondertussen schrijft Donnie Trump op sociale media dat er echt heus echt waar zeker een deal komt, maar dat z'n 'tegenstanders' zorgen voor ruis op de lijn: "Iran wil heel graag een deal sluiten, en het zal een goede deal zijn voor de VS en degenen die aan onze kant staan." Vervolgens schrijft Trump dat de 'Dumocrats' en 'schijnbaar onpatriottische Republikeinen' moeten stoppen met 'chirpen'. "Leun achterover en ontspan, het komt uiteindelijk allemaal goed - dat is altijd zo!" Nou, dan doen we dat vandaag maar eens, achterover leunen en ontspannen. Als u af en toe op F5 ramt blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.

Update 09:49 - Met een naderende (?) deal tussen Iran en de Verenigde Staten geeft Israël nog even gas in Libanon, omdat het niet-aanvallen van Libanon hoogstwaarschijnlijk onderdeel zal zijn van de deal. Vanuit Israël klinken de geluiden nu dat Amerika groen licht heeft gegeven voor een nieuw offensief op Beiroet, de wijk Dahiyeh (Hezbollah-broeinest) zal spoedig aan de beurt zijn. Netanyahu communiceert ook: "Samen met de minister van Defensie Israël Katz heb ik de IDF opgedragen om terroristische doelen aan te vallen in de wijk Dahiyeh in Beiroet." Dit vanwege 'herhaalde schendingen van het staakt-het-vuren' en 'de aanvallen op onze steden en burgers'.

Update 10:35 - Iran heeft ook weer de Amerikaanse basis in Koeweit onder vuur genomen. Daar is Koeweit niet blij mee: het ministerie van Buitenlandse Zaken van Koeweit veroordeelt de 'herhaalde Iraanse aanvallen tegen Koeweit krachtig'.

Update 10:49 - Iran heeft beelden gedeeld van een aantal snelle interventieboten die door de Straat van Hormuz raggen om passerende schepen te onderscheppen. Video hieronder in de tweet.

Update 10:58 - Mensen maken dat ze wegkomen uit Beiroet nadat Netanyahu heeft aangekondigd de boel weer te gaan aanpakken. Meer beeld van de files hier.

Update 12:23 - 'Israëlische drones vliegen over Beiroet'. Oh ooooohhhhhhh

Update 12:28 - En de Israëlische Defensieminister Katz zei zojuist: "Geen rust in het noorden van Israël, dan ook geen rust in Beiroet."

Update 13:06 - De minister van Buitenlandse Zaken van Iran ziet de Israëlische bui in Libanon hangen en communiceert: "Voor onmiddellijke aandacht: de wapenstilstand tussen Iran en de VS is ondubbelzinnig een staakt-het-vuren op alle fronten, inclusief in Libanon. Een schending ervan op één front is een schending van het staakt-het-vuren op alle fronten. De VS en Israël zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van elke schending."