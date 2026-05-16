Trump en zijn mensen zijn weer terug van het schoolreisje naar China, terwijl de kleine excursie in Iran op de achtergrond voortduurt. De Straat van Hormuz is nog hoogst onrustig, gisteren werd een Indiaas vrachtschip naar de zeebodem geschoten voor de kust van Oman en een ander schip naar verluidt door Iran geënterd. Trump benadrukte in een interview bij Fox News (volledig interview hier) dat hij nog altijd overtuigd is dat Iran gaat capituleren, hoewel de vertegenwoordigers van het land wel "gestoord" zijn en er "iets mis met ze is". Klinkt allemaal niet alsof er echt schot in de zaak zit, maar we gaan het zien (ooit). Ondertussen hebben de Verenigde Staten wel een rake klap uitgedeeld in Nigeria. Op TruthSocial maakte Trump bekend dat ze in samenwerking met het Nigeriaanse leger Abu-Bilal al-Minuki hebben gedood. Al-Minuki, ook bekend als Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ali al‑Mainuki, was de op een na hoogste pief van Islamitische Staat en de belangrijkste figuur bij alle IS-terreur in Afrika. Bij Fox deed Trump ook nog wat uitspraken waar ze in Taiwan niet heel gerust op zullen zijn, zoals dat het eiland eigenlijk de Amerikaanse chip-industrie gestolen heeft, dat ze beter geen onafhankelijkheid kunnen uitroepen, dat hij niet voor ze wil vechten en dat zowel China als Taiwan maar een beetje moeten afkoelen. Helder. Tenslotte is er ook NEDERLANDS nieuws: in de VS is ene Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi opgepakt, een Irakees die ervan wordt verdacht de grote man te zijn achter meerdere aanslagen op Joodse instellingen in Nederland (Rotterdam, Buitenveldert, Zuidas en explosie bij Christenen voor Israël). De man wordt in de Verenigde Staten berecht. Mocht het vandaag weer losgaan in het Midden-Oosten, leest u dat uiteraard HIERRR.

Update 10:13 - Terwijl het staakt-het-vuren in Libanon met 45 dagen is verlengd, vuurt Israël weer op Hezbollah. Vanochtend ook een aanval van Hezbollah op Israël.

Update 11:50 - De dood van Hamas-leider Izz al-Din al-Haddad is BEVESTIGD door de IDF.