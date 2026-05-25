Weekupdate Oekraïne (17). Rusland zet voor derde keer hypersonisch superwapen Oreshnik in, boos Europa nog bozer dan boos
Europa waarschuwt Rusland nog 1x
Welkom bij de wekelijkse opening van de gordijnen van het Slavische theater met als sfeerbeeld hierboven: vijf keer het resultaat van Russische diplomatie. In de nacht van zaterdag op zondag hebben de Russen zo'n 700 projectielen richting het broedervolk gestuurd: circa 600 drones en 90 raketten, waaronder 36 ballistische raketten, waaronder 1 hypersonische Oreshnik. Dat ding werd pas twee keer eerder gebruikt in de oorlog - de eerste keer in november 2024 op een fabriek in Dnipro en dit jaar bij de grote aanval van 8 op 9 januari. Zo'n Oreshnik kan een kernkop dragen en vliegt met Mach 11 (zo'n 13.000 km/h), waardoor-ie niet te onderscheppen is. Rusland pocht dat het ding een NAVO-basis in Polen in 11 minuten, en het NAVO-hoofdkwartier in Brussel in 17 minuten, kan bereiken. Die halvegare propagandist Vladimir Solovyev heeft ONZE stad Rotterdam er ook al een keer mee bedreigd.
Welnu, wat die Oreshnik zo vervelend maakt, is dat het ding 6 ladingen met 6 subladingen kan dragen, wat optelt tot 6 x 6 = 36 ontploffingen op of rond het doelwit. En als je 'm dan lukraak op Kiev afknalt, waar de Russen afgelopen weekend (weer eens) mee bezig waren, krijg je ellende. Vier doden, honderd gewonden, angst, terreur. Het in deze oorlog majestueus waardeloze Europa is vooral boos boos boos: Von der Leyen is boos, Macron is boos, Merz is boos, iedereen is boos.
Ondertussen is er vooral gekonkel over WIE het woord mag voeren ALS Europa en Rusland aan tafel gaan om de oorlog te beëindigen. Rusland wil wel praten met de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder als Europese gezant, maar Schröder wordt gezien als Poetinfluisteraar, en Europa wil liever de Finse president Alexander Stubb, Angela Merkel of Mario Draghi aan tafel. Veel hol gelul dus, en aan de frontlinie verandert er ook helemaal niks: niemand boekt terreinwinst, het is een hel, er is dood en verderf, en er zijn veel drones. Veel drones. Indringende CNN-reportage van afgelopen week over het leven aan het front hieronder.
Tot volgende week.
