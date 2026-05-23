Het was best een tijdje relatief stil in de oorlog tussen Iran en de VS, maar het begint er ondertussen steeds meer op te lijken dat die stilte er een voor de storm was. En die storm is een mogelijke nieuwe aanvalsgolf van de VS, zo gonst het. Barak Ravid van Axios schreef gisteren dat Trump al een potje heeft zitten vergaderen met zijn topadviseurs en dat hervatting van de oorlog het belangrijkste agendapunt was. En dat blijkt ook uit berichtgeving van CBS News, dat meldt dat de VS 'voorbereidingen treft voor nieuwe aanvallen op Iran'. Maar: "No final decision on strikes had been reached as of Friday afternoon." Misschien dat die 'final decision' wel op zaterdag valt dan, want Trump heeft nota bene de bruiloft van zijn oudste zoon Don Jr. in Florida afgezegd om het weekend in Washington te blijven vanwege belangrijke 'overheidsaangelegenheden'. Ook zijn maandagse potje golf, tijdens Memorial Day, valt daardoor in het water - tragedie op tragedie, en allemaal 'uit liefde voor de VS'.

Om nog even door te gaan op het familienieuws rond De Grote Baas: de New York Post brengt het bizarre bericht naar buiten dat Ivanka Trump het doelwit was van een onlangs opgepakte, door de Revolutionaire Garde opgeleide terrorist. Deze Mohammad Baqer (soort Bakker?) Saad Dawood Al-Saadi 'zwoer Ivanka Trump te vermoorden' en had daartoe zelfs een blauwdruk van haar huis in Florida in bezit. Hij wilde dat kennelijk doen uit wraak voor de liquidatie van Gardeleider Qassem Soleimani, die in Trumps eerste termijn richting 72 maagden werd geblazen. Trump hebben we over deze onthulling nog niet gehoord want die was druk met speechen en dansen in New York.

Het moge duidelijk zijn: er hangt iets in de lucht, het rommelt, het broeit en de spanning stijgt. Wij hebben al onze bruiloften afgezegd om optimaal te focussen op de mogelijke hervatting van de aanvallen tussen de VS en Iran. Hoog tijd om weer LIVE te gaan.

Update 10:04 - De vorige keer dat Dan Scavino, een adviseur van Trump, een video deelde van de Amerikaanse B2 stealth bommenwerper werd Iran de volgende dag aangevallen. Spannend.

Update 10:09 - Het Israëlische N12 News meldt dat Israël inschat dat er uiteindelijk géén deal zal komen tussen Iran en de VS, ondanks Trumps wens daartoe. De IDF maakt zich daarom alvast klaar voor een hervatting van de oorlog.

Update 10:30 - De door het Iraanse regime opgelegde internetblokkade gaat inmiddels alweer de 13e week in en dat betekent dat de Iraniërs al ruim 2000 uur zonder toegang tot internet zitten.

Update 11:01 - Twee Israëlische bronnen vertelden The New York Times dat Israël compleet aan de zijlijn stond tijdens de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Israël kreeg er zelfs bijna niets van mee. Volgens Amerikaanse bronnen zou Trump Netanyahu beschouwen als 'iemand die in bedwang gehouden moet worden'. De relatie Trump-Netanyahu zit duidelijk niet helemaal op z'n piek.

Update 13:05 - In de afgelopen 24 uur zijn er 25 schepen door de Straat van Hormuz gekomen, wel in overleg met de Garde zo zegt Iran.