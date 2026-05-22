Toen het kabinet-Rutte 3 viel over het Toeslagenschandaal wist staatssecretaris Stientje van Veldhoven niet hoe snel ze moest overstappen naar de door haarzelf gesubsidieerde NGO World Resources Institute. De resources waren kennelijk niet oneindig, want bij het aantreden van Jetten 1 dook Van Veldhoven ineens op, nota bene als minister. En wat betekent dat voor u? Ten eerste allemaal gewauwel over uw hogere energierekening. En ten tweede: een nóg hogere energierekening. "In cv’s moet binnenkort verplicht zo’n vier procent groen gas worden bijgemengd. Dat heeft het kabinet besloten. Minister Van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei) verwacht dat deze groene ingreep tot hogere stookkosten voor consumenten gaat leiden, zo’n vijftien euro per jaar." Maar u krijgt er wel een lekker warm gevoel van binnen van! "Het groene gas moet uit eigen land komen, bijvoorbeeld van boeren die biogas maken uit plantaardige restproducten of mest." Sluiten we af met een dreigement: "Van Veldhoven zegt dat het in het begin draait om vier procent bijmenging, maar dat dit percentage later nog kan worden opgeschroefd." Wel. Ja.