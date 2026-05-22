Ja en @azielzoeker is ook maar een username, meneer speelt klaarblijkelijk graag met taal, want hij is gewoon in Nederland geboren en dus een Nederlander, hoewel hij in zijn vlogs steeds nadrukkelijk het onderscheid maakt tussen Nederlanders (hunnie) en buitenlanders (wij). Afijn, geen idee of dit onder manosphere valt verder maar op school in Nieuw West heeft deze knakker in ieder geval niet veel meegekregen van de gelijkheid tussen man en vrouw, want hij doet hier zijn visie uit de doeken en lijkt oprecht verbaasd over wat buiten zijn biotoop klaarblijkelijk allemaal normaal is. Te weten: zelf werken (en mogelijk nog veel verdienen ook), koffiedrinken met de buurman, bikini's dragen. Lijkt ons een uitstekende verkooppitch voor de liefde zoals we 'm hier kennen, maar dat is natuurlijk een kwestie van perspectief.

Hoe dan ook, zin in een relatie met een Nederlandse vrouw nu.