Video. Onthutste TikTokker @azielzoeker ontdekt dat vrouwen en mannen in Nederland gelijk zijn
Niet boos, wel teleurgesteld en bijzonder verbaasd
Ja en @azielzoeker is ook maar een username, meneer speelt klaarblijkelijk graag met taal, want hij is gewoon in Nederland geboren en dus een Nederlander, hoewel hij in zijn vlogs steeds nadrukkelijk het onderscheid maakt tussen Nederlanders (hunnie) en buitenlanders (wij). Afijn, geen idee of dit onder manosphere valt verder maar op school in Nieuw West heeft deze knakker in ieder geval niet veel meegekregen van de gelijkheid tussen man en vrouw, want hij doet hier zijn visie uit de doeken en lijkt oprecht verbaasd over wat buiten zijn biotoop klaarblijkelijk allemaal normaal is. Te weten: zelf werken (en mogelijk nog veel verdienen ook), koffiedrinken met de buurman, bikini's dragen. Lijkt ons een uitstekende verkooppitch voor de liefde zoals we 'm hier kennen, maar dat is natuurlijk een kwestie van perspectief.
Hoe dan ook, zin in een relatie met een Nederlandse vrouw nu.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
KIJK0N. Lieuwma en Merijn over de manosphere-maalstroom
En de boomerblik van Louis Theroux
Stap in sukkels, we gaan looksmaxxen
Een verre uithoek van de al behoorlijk verre manosphere
Moedig. Trouw-journalist gaat undercover in de manosphere
Geef die man een Loep, een Tegel, een oorkonde