Goedemorgen Nederland, goedemorgen Ter Apel. Omdat we in Nederland geen asielcrisis hebben, maar de mensen wel een asielcrisis ervaren, zijn er vannacht honderd mensen heen en weer gereden naar Gieten en staat er vandaag weer een lange rij bij het aanmeldcentrum, dat wij langzamerhand zo goed kennen. Maar laten we nou eens denken in oplossingen. Dit weekend is het toch Pinksteren, dus maandag hoeven er geen kranten gedrukt te worden. Dat betekent dat er een schitterend gebouw op een A-locatie in Amsterdam-Zuidoost een tijdje ongebruikt is. Het GeenStijl Noodopvang Plan luidt derhalve: laten we 200 jonge alleenstaande mannen een paar overnachtingen aanbieden in De Kamer Van Klok. De pendelbusjes staan al klaar. Wat kan er misgaan.