Koningsdag in Nederland. Dat is: weer niet demonstreren tegen het Koningshuis, koekhappen, voor 110 euro meuk verkopen op de vrijmarkt en voor 115 euro meuk kopen op de vrijmarkt, een bal tegen de kop van Geert Wilders smijten om een kankerbehandeling te betalen en 's avonds nog even lekker naar de Burger King in Arnhem om een whopper te kopen met friet erbij en misschien een milkshake en daarna al je afval op de grond pleuren om het te laten oprapen door onderbetaald personeel. Punten voor de TikTokker (via) die zijn klassiekers kent en de Jurassic Park melodie neuriet/fluit/uitstoot om het beschavingsniveau te duiden. Je zou haast zeggen. WAAR ZIJN DE OUDERS???