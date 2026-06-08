Waar wij van houden? In een bloedverziekend heet hok gaan zitten om daarna in een stervenskoud bad te springen. Goed nieuws: dat kan nu ook SOCIAAL, lezen we in Het Parool. Tot nu toe kenden we het concept 'sauna bezoeken om mensen tegen te komen' alleen van bepaalde subculturen, waarbij de ontmoeting meestal gepaard ging met een ouderwets spelletje kontbonken. De reguliere sauna-ervaring was iedereen dan weer rete-asociaal met zichzelf bezig. Niet meer dus. Millennials in de hoofdstad, buiten de sauna extreem ongezellige types, zoeken het badhuis op voor ONTMOETING en gebruiken het als vorm van DIGITAL DETOX. Zodra ze voet buiten de sociale sauna zetten vallen ze weer in de gore klauwen van big tech en het kapitalisme, die ze met het mes op de keel dwingen om de telefoon te pakken en op TikTok te scrollen terwijl ze doen alsof ze De Correspondent lezen, ziet u. De sociale sauna is wel zonder kontbonken en zonder schaamhaarstaren want om preutse jongelingen tegemoet te komen (en wellicht omwonenden van de nieuwste social saunaing-locatie in Amsterdam Nieuw-West) is badkleding verplicht. Eigenlijk is de sociale sauna een kroeg maar dan zonder het bier en met tiefusveel zweet en een 'sauna master' (een matcha-sjamaan met een bucket hat die elke 2 minuten bij je komt 'inchecken' en met een handdoek wappert, red.). Het beste van twee werelden! Haha. Gadverdamme.