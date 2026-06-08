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Halsema: geen bewijs dat moslims verantwoordelijk waren voor Jodenjacht

oh sorry we bedoelen de Maccabi-rellen

Altijd leuk: een documentje van de gemeente Amsterdam dat uitlekt. In dit geval een conceptnotitie van Femke Halsema over de 'scheiding van kerk en staat' naar aanleiding van politie-iftars een aan de burgemeester gerichte brandbrief van Amsterdamse kerken over een 'gebrek aan ruimte' in de stad. In de reactie het bekende recept; niet de kerken maar vooral de moskeeën zijn kind van de rekening en wel vanwege "de stigmatisering van een religieuze gemeenschap van overheidswege". Daarna maakt Halsema nog ff van de gelegenheid gebruik om in de Jodenjacht-vlek te wrijven. Ze neemt in de notitie dapper AFSTAND van uitspraken van het kabinet-Schoof over de jacht op Maccabi-supporters in 2024. "Zij schrijft dat bewindslieden moslims verantwoordelijk hielden zonder dat daarvoor aanwijzingen bestonden." Terecht natuurlijk. Die jongens op scooters waren vooral Hindoes en Mormonen!

Duiding drs. Teeuwen

Tags: jodenjacht, halsema, moslims
@Zorro | 08-06-26 | 16:59 | 215 reacties

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