Kijk eens wie we daar hebben. Nou ja, eigenlijk weten we niet precies wie we daar hebben. In ieder geval een gast die zegt dat hij trots deelnemer was bij de ""rellen"" na Ajax - Maccabi Tel Aviv in november 2024. Rellen die we nadrukkelijk GEEN Jodenjacht of pogrom mogen noemen want dat vindt burgemeester Halsema PROPAGANDA. Sterker nog, het was eigenlijk een te verwachten reactie op wat leuzen van de supporters uit Israël. Blijkt dus dat naar die bewuste avond refereren als 'rellen' of 'geweld' ronduit een belediging is voor de jongens die het hebben uitgevoerd. Volgens deze meneer, die vanuit de gevangenis via (ogenschijnlijk) een webcam-chatsite (mag dat??) opduikt bij een Israëlische streamer, deden ze maar wat hun best om er een Jodenjacht van te maken. Een paar uitspraakjes van de fiere Amsterdamse strijder: "We hunted them. Took their passports and stuff like that (...) Only Jews run away. (...) You Jews rape children". Vervolgens krijgt hij een paar vegen uit de koosjer koekenpan over zijn ielige voorkomen en dan is het boeiende gesprek al snel afgelopen. Hoor je het verhaal ook eens van de andere kant!