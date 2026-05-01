Ruggengraatloze Vrij Nederland-klungels verwijderen cartoon om boze FVD-gekkies te appeasen
Weet u wie ook altijd boos worden om cartoons
Links de zelfgecensureerde cartooncover in kwestie, rechts de ruggengraatloze en laffe Vrij Nederland-hoofdredacteur Sander Heijne. pic.twitter.com/6PLW7qyjxj— Bas Paternotte (@baspaternotte) May 1, 2026
Vrij Nederland werd in 1940 opgericht door leden van het verzet tegen de nazi's, en traditiegetrouw zijn Vrij Nederland-redacteuren sindsdien nooit te beroerd om zich te verzetten tegen nazi's of fascisten, echt of imaginair. Afijn zoals verwacht hebben zij Lidewij de Vos dus eerder dit jaar van een bloksnor voorzien, tot onvrede van de mensen die op twitter graag oproepen tot tribunalen en een mogelijke brandstapel voor vermeend landverrader Sigrid Kaag. O nee! Een cartoon! Met een bloksnor! Nou dan krijg je dus allemaal domme discussies over hoe ver cartoonisten mogen gaan, en zijn hordes FVD'ers terstond helemaal in hun element, namelijk schuimbekkend. Maar wat denk je: die laffe stoethaspels trekken 'm terug, met ook nog het minst geloofwaardige lulverhaal ooit. De bloksnor zagen ze namelijk vaak in het straatbeeld, op verkiezingsposters van Lidewij die toevallig door voorbijgangers waren beklad. Art imitates life enzo, de redactie wast haar handen in onschuld. Mochten er ooit daadwerkelijke nazi's aan de poorten staan dan weten we in ieder geval dat we op Vrij Nederland niet hoeven te rekenen.
