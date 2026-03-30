Het is natuurlijk bizar dat iemand bij zijn volledige verstand lid van Forum wil worden, dat is bijna net zo, nee, dat ís net zo bizar als de opa van Lidewij de Vos als lid dulden binnen je partij. Maar dat opaatje van Lidewij houdt de gemoederen van de roddelpers kwaliteitsbladen al een tijdje bezig. Eerst wist het AD al te achterhalen dat de opa van Lidewij de Vos, Wim Rietdijk, Wim Rietdijk was. En nu heeft NRC uitgepeterdevriesd dat die opa, Wim Rietdijk, in 2017 lid werd van, u raadt het nooit, Forum voor Democratie - hij was immers te oud voor de JFVD. Lid van dezelfde partij als zijn kleindochter. Ongelooflijk, niet? Dit schreeuwt om veel meer diepgravend onderzoek naar opa's van politici en opa's in het algemeen. Want misschien was de opa van Jesse Klaver wel lid van de Partij van de Arbeid. De opa van Mirjam Bikker had zomaar SGP-lid kunnen zijn terwijl de opa van Henri Bontenbal betalend KVP-, ARP- of CHU-lid was. Jettens opa was lid van de Pechtold-fanclub, dat is bekend. We zien het voor ons dat de opa van Elodie Verweij nog altijd trots WNL-lid is. En alsof úw opa zo'n brandschoon blazoen heeft. Die kon zomaar lid zijn van Natuurmonumenten. Mogelijk was uw opa krities AVRO-lid. Of lid van het Huis van Oranje-Nassau. Statenlid wellicht? Lid van het Huis van Afgevaardigden? Had hij niet tot zijn dood een lidmaatschap van de Raad van State (ga eens dood)? Tevreden OBA-lid dan? PVV-lid . Stel je de horror voor: Amnesty-lid. Kun je eigenlijk Lidl-lid zijn? Betreurd alsmede scheidend lid van de Buwalda Boekenclub (Buwalda's opa is erelid en voorzitter): ook niet fraai. Kan het zijn dat uw opa lid was van De Herenclub? WAS UW OPA NSB-LID??? Aha, uw opa was dat ene winnende lid van de Postcode Loterij, gotcha. Ho wacht, nee, o nee, alstublieft niet zeg, niet ónze opa's, niet zij. Blijkt dat die lid waren van... het is... het was de ANWB all along.