Gore gadverdamme boosmaker du jour in De T.: haatopa H. ten R. (79) uit Haelen heeft tussen 2019 en 2022 'meermaals ontuchtige handelingen gepleegd met twee van zijn kleinzoons'. "Ik heb de signalen wel gehoord, maar ze kwamen niet bij me binnen. Ik dacht dat ik hen een plezier deed. Het fijn voor ze maakte zoals tijdens het zwemmen in het Leudal, het boomhutten maken en fikkie stoken." Allemaal levens helemaal overhoop gehaald omdat zieke opa smeerbeer z'n ranzige jatten niet gewoon bij zich kon houden. Nu zijn we hier echt niet per se van de lijfstraffen maar misschien moeten ze bij opa ook eens wat dingen doen waarvan ze denken dat het hem een plezier doet. Is iedereen trouwens bekend met LINGCHI?