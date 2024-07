U weet wel dat er in Nederland een boel idioten rondhobbelen - de politie heeft het er maar druk mee - en nu zitten er twee van die ziekbekken in de rechtbank. Julian Feijen uit Schagen bood zich op Marktplaats aan als oppas (tip: niet inhuren) en heeft bij zeker één oppaskindje (een kind van 1 jaar oud) ontuchtige handelingen gepleegd (en dit gefilmd). Eerder misbruikte hij al zijn 11-jarige neefje. En dat is nog niet alles: "F. wordt ook vervolgd voor het misbruik van dieren, waaronder een varken en een hond. De officier zei donderdag dat een verdachte is aangehouden en gehoord, omdat hij een dier beschikbaar zou hebben gesteld aan F. Het gaat om een boer uit Oost-Nederland, hij zou F. op zijn verzoek hebben gefilmd, terwijl die seks had met een varken." Tuuut tuuuuuut! En die malle fantasietjes en projectjes deelde Julian met zijn maat Marco Huiberts uit Alkmaar, die 'wordt vervolgd voor bezit van kinderporno en het medeplegen van ontucht met het 1-jarige oppaskindje van Julian F.'. Deze Marco werd in 2018 ook al eens veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een kind en bezit van kinderporno. Kom er maar in Sas: "Met zijn medeverdachte Marco H. (38) uit Alkmaar fantaseerde hij over het misbruiken van dieren tot bloedens toe. Julian F. en Marco H. vonden elkaar in hun “fetisj” voor luiers, urine, ontlasting en de drang om jonge kinderen en dieren te misbruiken, volgens het OM."

NSFW-verhaal na de klik