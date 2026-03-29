Nieuwe zondag nieuwe peiling van de Dogfather op peil.nl. Paar conclusies: t.o.v. de vorige peiling heeft de fusiepartij PRO-Palestina een zetel ingeleverd. De kiezertjes van die partij vinden de nieuwe naam overigens overwegend prositief: "In het onderzoek hebben we ook de reactie gevraagd van de kiezers op de nieuwe naam van de combinatie GroenLinks/PvdA. Van degenen die nu deze partij stemmen reageert 66% positief op de nieuwe naam Progressie Nederland (PRO) en 9% negatief." Kiezers van andere partijen vinden de naam 3x niks. De grootste banger van Maupies peilstok komt uit de rechterhoek: JA21 en Groep Lidewij staan allebei op liefst 16 (!) zetels. TikTok-partij D66 blijft nipt aan kop, terwijl BBB (zonder Mona) straks niet meer bestaat. Wat een gezellig politiek landschap hebben we toch.