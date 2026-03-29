PEILEN! PRO op -1, JA21 en FVD op 16 (!)
PRO levert in t.o.v. vorige peiling, JA21 en Forum zijn aan het rammen
[LIVEBLOG IRAN HIER]
De nieuwste peiling laat zien dat de 7 grootste partijen steeds meer naar elkaar toe trekken. D66-GrL/PvdA op 22 en JA21 -FVD op 16 zetels. https://t.co/FoxUvbouju pic.twitter.com/vpxj9ECVSw— Maurice de Hond (@mauricedehond) March 29, 2026
Nieuwe zondag nieuwe peiling van de Dogfather op peil.nl. Paar conclusies: t.o.v. de vorige peiling heeft de fusiepartij PRO-Palestina een zetel ingeleverd. De kiezertjes van die partij vinden de nieuwe naam overigens overwegend prositief: "In het onderzoek hebben we ook de reactie gevraagd van de kiezers op de nieuwe naam van de combinatie GroenLinks/PvdA. Van degenen die nu deze partij stemmen reageert 66% positief op de nieuwe naam Progressie Nederland (PRO) en 9% negatief." Kiezers van andere partijen vinden de naam 3x niks. De grootste banger van Maupies peilstok komt uit de rechterhoek: JA21 en Groep Lidewij staan allebei op liefst 16 (!) zetels. TikTok-partij D66 blijft nipt aan kop, terwijl BBB (zonder Mona) straks niet meer bestaat. Wat een gezellig politiek landschap hebben we toch.
Nog uitzoeken of dit partijcongres PRO is
Reaguursels
