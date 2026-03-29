achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

PEILEN! PRO op -1, JA21 en FVD op 16 (!)

PRO levert in t.o.v. vorige peiling, JA21 en Forum zijn aan het rammen

[LIVEBLOG IRAN HIER]

Nieuwe zondag nieuwe peiling van de Dogfather op peil.nl. Paar conclusies: t.o.v. de vorige peiling heeft de fusiepartij PRO-Palestina een zetel ingeleverd. De kiezertjes van die partij vinden de nieuwe naam overigens overwegend prositief: "In het onderzoek hebben we ook de reactie gevraagd van de kiezers op de nieuwe naam van de combinatie GroenLinks/PvdA. Van degenen die nu deze partij stemmen reageert 66% positief op de nieuwe naam Progressie Nederland (PRO) en 9% negatief." Kiezers van andere partijen vinden de naam 3x niks. De grootste banger van Maupies peilstok komt uit de rechterhoek: JA21 en Groep Lidewij staan allebei op liefst 16 (!) zetels. TikTok-partij D66 blijft nipt aan kop, terwijl BBB (zonder Mona) straks niet meer bestaat. Wat een gezellig politiek landschap hebben we toch.

Nog uitzoeken of dit partijcongres PRO is

Tags: pro, peiling, maurice de hond
@Mosterd | 29-03-26 | 15:30 | 204 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.