PEILINGS. DNA komt binnen op 3 zetels, JA21 GROTER dan VVD en CDA
Coalitie wint wel gewoon zeteltje t.o.v vorige peiling
Peiling van dit weekend, inclusief DNA, die op 3 zetels staat.— Maurice de Hond (@mauricedehond) April 26, 2026
Daarnaast diverse stellingen voorgelegd n.a.v. stemming Eerste Kamer over asielwetten.
Polarisatie binnen de samenleving blijkt ook daaruit weer.
Ons aller Dogfather heeft weer eens gepeild (zit in zijn DNA) en wat we na een blik op Peil.nl leren is: PRO en D66 bovenaan, rechts nog altijd versplinterd, rechts nog altijd groot en rechtse kiezers willen verrassend genoeg nog altijd rechts beleid. Met maar liefst 72 zetels verdeeld over zeven partijen, de SGP en BBB meegerekend, kunnen we zeggen dat er DRAAGVLAK is voor laten we eens wat noemen strenger asielbeleid. Beleid dat afgelopen week finaal strandde in de Eerste Kamer, die, zoals u wellicht al eens heeft vernomen, kapot moet.
Maar ineens was daar ook de As van Verzet. DNA, dat binnenkomt op 3 zetels (ze hebben er nu trouwens 7 in de TK), JA21, dat over de VVD en het CDA heen gaat en naast de PVV komt, en Mona Keijzer roerden zich met een initiatiefwetsvoorstel om de voorrang van statushouders op huisvesting af te schaffen, en proberen daarmee de rechtse kiezer daadwerkelijk te bedienden. Een kiezer die genoeg te kiezen heeft zo blijkt maar weer. Alleen zijn er geen verkiezingen op komst, nog niet althans. Tot die tijd moet men het van links tot rechts doen met een minderheidskabinet dat zichzelf verzuipt in mislukking op mislukking en wanbeleid en nog meer wanbeleid. De belangrijkste vragen die boven de politieke markt blijven hangen: WAT GAAT MONA DOEN en WANNEER VALT HET KABINET-JETTEN?
Wie krijgt de schuld van stranden asielwetten?
