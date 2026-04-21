Nou en hier zitten we dan, te kijken naar STEMMINGEN in de Eerste Kamer, een achterlijke bejaardensoos met 75 politieke puisten die eigenlijk alleen maar moeten toetsen of wetten juridisch haalbaar en in de praktijk uitvoerbaar zijn, maar in de praktijk zich laten sturen door allerlei partijpolitieke en persoonlijke puntjes wat ervoor zorgt dat de Eerste Kamer allang geen chambre de réflexion meer is, maar een hinderlijke hobbel van onverkozen niksnutten die toch al ingewikkeld beleid en stroperige besluitvorming overgieten met een flinke plens Zwarte Kip-advocaat - DE EERSTE KAMER MOET KAPOT. Maar nu dus over die asielwetten, waarover de Tweede Kamer al heeft gestemd maar waarover het boomeroordeel in de Eerste Kamer (die kapot moet) plots nóg belangrijker is. Eerst het stemmen over die 'novelle' op de Faber-wetten, die regelt dat illegaliteit bij doelbewust frustreren van uitzetting strafbaar wordt, waar die extreme slowpoke-Pokémon van een Boris Dittrich eerst vóór was, maar toen hij niet mocht uitpraten van de voorzitter als een op de tenen getrapte trut naar het AD appte dat-ie toch maar tegen gaat stemmen, waarmee de VVD en het CDA keihard genaaid worden. De novelle ook waar ook de PVV plots tegen is en als de PVV tegen is stemmen de gristelijke partijen CDA en SGP mogelijk tegen de Asielnoodmaatregelenwet en de Wet invoering tweestatusstelsel, lekker pûh, en als het dan 37-37 wordt hangt het plots van 1 man (iemand van 74) van een partij waar nog nooit iemand heeft gehoord (OPNL) af of we ein-de-lijk (een beetje) uit de impasse geraken van de ongelooflijke shitshow op asiel. Waarover de Tweede Kamer dus al over heeft geoordeeld: ja, laten we dat maar doen. Nou, we gaan het allemaal wel zien, wat er bij die oudjes uit de koker komt. LIVESTREAM HIER.

UPDATE - Eerste Kamer stemt TEGEN de novelle. 38 tegen 37. Die Auke van der Goot van 180 jaar oud heeft dus tegen gestemd.

UPDATE - Eerste Kamer stemt TEGEN asielnoodmaatregelenwet.

UPDATE - Wet over tweestatusstelsel wel aangenomen.