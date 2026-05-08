Feest van IJsselstein tot Loosdrecht want we krijgen een: asielmaatregel. Het kabinet-Jetten verprutste het hele asielfestijn van Faber nog in de Eerste Kamer (moet:kapot), maar vandaag danken we Bart van den Brink op onze blote knieën omdat hij luttele dagen later dan de zelfopgelegde deadline alweer een heuse asielmaatregel presenteert: het makkelijker ongewenst verklaren van overlastgevers. De asielminister bezweert tegenover De Telegraaf: "Overlastgevers kunnen straks makkelijker worden bestraft. Ze kunnen ook een gevangenisstraf krijgen.". Ja ja mensen, 't is wat. Gelukkig zitten de gevangenissen niet vol en rotten er niet allerlei ongewenst verklaarden weg in cellen en tbs-klinieken. Uitzetten, wat dus niet gaat gebeuren, is dan niet eens nodig joh. D66 steunt dit voorstel in ieder geval en staat zelfs open voor méér, dus als Boris Dittrich nou een keertje mag uitpraten in de eerste kamer, verwelkomen we als trotse Nederlanders straks gezamenlijk een waar wondertje: een eerste asielmaatregel.