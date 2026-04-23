Giert nu al een paar dagen flink uit de klauwen in het mondaine schaatsresort Loosdrecht, waar de gemeente Wijdemeren ondanks bezwaar van omwonenden en ondernemers 110 asielzoekers in het oude gemeentehuis propt. De afspraak met het COA is dat de asielzoekers uiterlijk 1 november 2026 weer moeten vertrekken maar in plaatsen als Epe en Hardenberg kunnen ze wel vertellen wat afspraken met het COA waard zijn: helemaal niks. Gisteren was het voor de derde dag op rij onrustig, na een uitspraak van de rechter, die concludeerde dat de opvang door kan gaan. "De rechter oordeelde dat humane opvang van asielzoekers zwaarder weegt dan het belang van omwonenden om daar inspraak in te hebben." En toen kwam alles weer samen: buurtbewoners, bezorgde burgers, jongeren, onruststokers en de triggerhappy tokkies van de ME, die er wel erg veel plezier aan lijken te beleven om die mensen wat tikken uit te delen. Filmpjes eerlijk gevonden in de stijlloze mail. Oordeel zelf.

Update - Beeld vanaf de straatkant hierrr bij de NPO