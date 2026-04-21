De azc-protesten, bekend van heel Nederland, hebben Loosdrecht bereikt. Een dorp dat de facto bestaat uit een kerk en een paar plassen water, maar waar afgelopen vrijdag pas werd bekendgemaakt (dat ging zó) dat er 110 asielzoekers zullen worden opgevangen in het gemeentehuis - morgen al zal een aantal arriveren. En gek genoeg viel dat niet per se in goede aarde in het drassige dorp, waar gisteravond dan ook honderden mensen op de been waren om hun (tegen)stem te laten horen bij het gemeentehuis met teksten als 'azc weg ermee', en de ME die werd uitgemaakt voor 'landverraders'. Toen het op een gegeven moment grimmiger werd door hier en daar een vuurwerkknal, voerde de ME charges uit en waren de onlusten in Loosdrecht compleet. Zo gaat dat immers in elke gemeente die een azc door de strot geduwd krijgt, met dank aan de Dwangwet. Je zou haast zeggen dat dit niet langer zo door kan gaan daar dit land het ZAT is. Maar dat gaat het natuurlijk wel, de ellende zal nog wel jaren op deze wijze doorsudderen aangezien strengere asielwetgeving, de Faberwetten, vanmiddag zal stranden in de Eerste Kamer. En dan schreeuwen we straks allemaal: azc Eerste Kamer, weg ermee!