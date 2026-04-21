TERUGKIJKEN. Loosdrecht zegt NEE tegen azc + confrontatie met ME
Wat was er loos?
De azc-protesten, bekend van heel Nederland, hebben Loosdrecht bereikt. Een dorp dat de facto bestaat uit een kerk en een paar plassen water, maar waar afgelopen vrijdag pas werd bekendgemaakt (dat ging zó) dat er 110 asielzoekers zullen worden opgevangen in het gemeentehuis - morgen al zal een aantal arriveren. En gek genoeg viel dat niet per se in goede aarde in het drassige dorp, waar gisteravond dan ook honderden mensen op de been waren om hun (tegen)stem te laten horen bij het gemeentehuis met teksten als 'azc weg ermee', en de ME die werd uitgemaakt voor 'landverraders'. Toen het op een gegeven moment grimmiger werd door hier en daar een vuurwerkknal, voerde de ME charges uit en waren de onlusten in Loosdrecht compleet. Zo gaat dat immers in elke gemeente die een azc door de strot geduwd krijgt, met dank aan de Dwangwet. Je zou haast zeggen dat dit niet langer zo door kan gaan daar dit land het ZAT is. Maar dat gaat het natuurlijk wel, de ellende zal nog wel jaren op deze wijze doorsudderen aangezien strengere asielwetgeving, de Faberwetten, vanmiddag zal stranden in de Eerste Kamer. En dan schreeuwen we straks allemaal:
azc Eerste Kamer, weg ermee!
Hieronder wat er loos was in Loosdrecht
Olthof was erbij
Charges door mobiele eenheid en aanhoudingseenheid. Terrein voor het gemeentehuis is ontruimd.#azc #loosdrecht pic.twitter.com/fsw1VLROxQ— Tom Olthof (@olthof_tom) April 20, 2026
All Eyes On Loosdrecht
Chaos in the Netherlands town of Loosdrecht tonight as 110 unvetted migrant men were dumped there without notice.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) April 20, 2026
Governments are betraying their people across Europe.
We must Unite and get them all out! pic.twitter.com/fYBzZq3Ln7
Dit wil je ook lezen
Propvolle opvanglocaties, ophef, dwangsommen. Wekelijkse asielinstroom: hoogste van 2026
Gaat lekkerrrrrrr
[LIVEBLOG IRAN HIERO]
AZC Hardenberg NOG ALTIJD NIET WEG, blijft tot 6 april
Soort Soldaat van Oranje
Syrische transvrouw bedreigd, aangerand en neergestoken in azc Leiden
Asielzoekers in opstand tegen doorgeslagen woke-ideologie in azc's
Nieuwe protestgolf ontluikt in Iran, Amerikaanse vuurkracht blijft opbouwen
Na mogelijk meer dan 36.500 gedode demonstranten opnieuw de straat op gaan, dan zul je het wel menen
Lochem bouwt azc, omwonenden krijgen € 1.000 'om hun eigen veiligheid te regelen'
Foto: Dirk en Tineke uit Lochem brengen het kanon in gereedheid