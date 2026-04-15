Hee maar het blijkt dus een ontzettend slecht plan om allemaal labiele bejaarden te laten beslissen over essentieel beleid dat tot stand is gekomen na intensief democratisch debat. De PVV dreigt nu in de Eerste Kamer tégen de novelle van David van Weel/Bart van den Brink over het niet illegaal maken van hulp aan illegalen, al dan niet in de vorm van een kommetje soep, te stemmen, maar dan gaan CDA en SGP in de Eerste Kamer juist weer tegen de asielwetten stemmen, waar de PVV dus wel voor stemt, terwijl CDA en SGP juist voor zouden stemmen als die novelle er wel zou komen. D66 zou eerst dan alsnog voor de novelle stemmen maar doet dat nu alsnog niet (aan de slag!), en volgens het telraam van het AD is er nu 1 zetel te weinig voor strenge asielwetten. Dit slaat helemaal nergens op en bewijst maar weer: de Eerste Kamer moet kapot.