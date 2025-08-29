Kom soep TOCH STRAFBAAR volgens Raad van State, Van Weel past wet aan
Soep-gate komt tot een eind
Ja zo werd er gesproken over het aanpakken van illegaliteit en zo ging het ineens alleen nog maar over een KOM SOEP. Want mag je nog wel een KOM SOEP aan iemand die illegaal is geven? Iemand is illegaal, maar er is ook een KOM SOEP en ben je dan strafbaar als je die geeft? Zijn we een land geworden waar je de bak indraait voor een KOM SOEP? SOEP, SOEP, SOEP. Na enkele soeploze weken is er nu een antwoord van de Raad van State. JA, een KOM SOEP geven aan Ali Illegali is STRAFBAAR. Ook volgens JenV-minister Van Weel gaat het strafbaar stellen van een KOM SOEP te ver, dus die gaat de wet op dit punt aanpassen. Dat gebeurde ook al met het voorrangsverbod voor statushouders van Mona Keijzer. Dat betekent dus dat alles wat Wilders er begin juli mede dankzij de Keti-Koti-herdenking doorheen kreeg nu is veranderd in POEP. POEP POEP POEP.
