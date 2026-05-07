WTF. Explosie bij partijkantoor D66 door 'vuurwerkbom'
Doe ff normaal
Bizar gebeuren vanavond in Den Haag waar een vuurwerkbom door de brievenbus van het partijkantoor van D66 is gegooid. Op het moment van de explosie waren er nog mensen in het pand aanwezig maar er is niemand gewond geraakt. In een reactie aan De Telegraaf laat een woordvoerder van de partij weten: "Het is niet helemaal duidelijk waar dit vandaan komt, maar het zal geen toeval zijn dat dit bij ons is gebeurd. Blijf van onze mensen af." Hoe groot de schade aan het pand precies is, is nog onbekend. De collateral damage laat zich echter wel raden: heel veel tweets over hoe onacceptabel dit is.
Update 22:17 - De politie meldt dat er één persoon is opgepakt.
Update 22:38 - D66-premier Jetten heeft tussen het bellen door gereageerd op X: "Voor wie denkt angst aan te kunnen jagen, heb ik een boodschap: wij laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld."
Update 23:25 - Uiteraard is Owen naar de plek des onheils gesneld, waar is te zien dat de Forensische Opsporing nog aan de slag is met onderzoek.
Ik zie dat er wat onduidelijkheid is. In onderstaande video ziet u het kantoor van #D66. De ruit boven de voordeur is voor een deel gesprongen door de #explosie. De Forensische Opsporing staat aan de overkant op de stoep, daar ligt ook een deel van de brievenbus. pic.twitter.com/sIEKdXuSFX— Owen (@_owenobrien_) May 7, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Peilings! D66 Daalt Door
Raar hoor, dat mensen niet op partijen stemmen waar ze het niet mee eens zijn, hoe kan dat toch
Nieuw. Het D66 Jan Paternotte Staatsjournaal
Allemaal Dankzij Het Zegenrijke Werk Van De Grote Leider
D66 doet (weer) moeilijk over migratie, "wil praten" over afspraak coalitieakkoord na EU-wet
Neem D66 wel serieus, maar niet letterlijk
LIVE. Kamer grillt Sjoerd Sjoerdsma over smerige D66-trucjes rond 19 miljoen naar UNRWA
De magere mannetjes lopen in hun eigen val
D66-minister LOOG in The Guardian, gebruikte nooit douchemuntjes in Afghanistan
Dat is: tamelijk Boekholt-O’Sullig