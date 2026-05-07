Bizar gebeuren vanavond in Den Haag waar een vuurwerkbom door de brievenbus van het partijkantoor van D66 is gegooid. Op het moment van de explosie waren er nog mensen in het pand aanwezig maar er is niemand gewond geraakt. In een reactie aan De Telegraaf laat een woordvoerder van de partij weten: "Het is niet helemaal duidelijk waar dit vandaan komt, maar het zal geen toeval zijn dat dit bij ons is gebeurd. Blijf van onze mensen af." Hoe groot de schade aan het pand precies is, is nog onbekend. De collateral damage laat zich echter wel raden: heel veel tweets over hoe onacceptabel dit is.

Update 22:17 - De politie meldt dat er één persoon is opgepakt.

Update 22:38 - D66-premier Jetten heeft tussen het bellen door gereageerd op X: "Voor wie denkt angst aan te kunnen jagen, heb ik een boodschap: wij laten ons in democratisch Nederland nooit het zwijgen opleggen door geweld."

Update 23:25 - Uiteraard is Owen naar de plek des onheils gesneld, waar is te zien dat de Forensische Opsporing nog aan de slag is met onderzoek.