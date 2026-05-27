Hele nacht stokoude tv kijken en radio luisteren in het Stamcafé
Wij zeggen altijd maar: geluk is uitgestelde nostalgie
Ontzettend leuk nieuws voor liefhebbers van Danny de Munk, waaronder Danny de Munk: je kunt het eerste tv-interview met Danny de Munk nu terugkijken op het internet, meer specifiek bij Beeld en Geluid, dat een geweldig archief met ruim 700.000 programma's van de publieke omroep online heeft gegooid. Toevalligerwijs in een omgeving die minder irritant en disfunctioneel is dan NPO Start (het kan wel!), dus dat is boffen. Ook interessant voor mensen die, anders dan Danny de Munk, niet als eerste naar zichzelf zoeken (wie doet dat nou?), want er staat dus echt takkeveel op. Alle Ischa's terugkijken, dat ene steevast onvindbare interview waarin Sven Kockelmann het opneemt tegen een piepjonge Baudet, hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis herbeleven, bergen archiefbeeld van de grote drie, oudejaarsconferences die vroeger leuk waren, en ga zo maar door. Ja weet je, ga vooral zelf lekker grasduinen en verras ons in de reaguursels met opgeduikelde parels.
De Schatkamer gebruiken zoals 'ie bedoeld is
May 26, 2026
Waarom?!
“Applaus vOOR SHRÆK zettemopman”— Owen (@Genuanceerdeman) May 27, 2026
Waarom moest Matthijs van Nieuwkerk kapot van de media? pic.twitter.com/cnNDk1m4GF
Wat?!
3 maart 2001. Wat wist Jack Spijkerman? pic.twitter.com/OVS1p8IwWu— Owen (@Genuanceerdeman) May 27, 2026
