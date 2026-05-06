Je moeder heeft recency bias vorige week werd de allerbeste voetbalwedstrijd ooit gespeeld, samenvatting hierrr, dit is waarom dat spelletje dus zo betoverend leuk is (of in ieder geval kan zijn). Niets ten nadele van Almere City - De Graafschap verder maar op het moment van schrijven treffen Bayern München en Paris Saint-Germain elkaar in Duitsland en dat is hoogstwaarschijnlijk: iets spannender. De heenwedstrijd eindigde in 5-4, spektakel gegarandeerd, Duitsers tegen Fransen, mooi klassiek. De winnaar neemt het in de finale op tegen Arsenal, dat eigenlijk helemaal nooit iets wint, maar dit seizoen dus mogelijk de twee belangrijkste prijzen in het Europese voetbal. Om te kijken heb-ie Ziggo nodig, maar dat kan ook gewoon gratis online.

Update 3' Dit bedoelen we dus, 0-1 Dembele

Update 90+4' 1-1 Kane, nog een minuutje

Update Einde wedstrijd, PSG tegen Arsenal in de finale