Omdat het ook wel een keertje aardig is, bespreken we hedenavond enkel goed nieuws in ons StamCafé. Wat blijkt nou: na het beëindigen van om en nabij 47 oorlogen, het redden van de economie en het bevrijden van de Iraniërs werpt Trump zich nu op tot redder van de bijen. Dat maken wij althans op uit bovenstaande plaat, gemaakt tijdens het staatsbezoek van het Britse koningspaar aan de VS. Weer een banger van een foto van de vredespresident, een ongetwijfelde gamechanger voor de Midterms. Ander goed nieuws uit Amerika: ICE bewijst weer eens hartstikke NICE te zijn door een 19-jarige meid uit het Overijsselse De Krim (ja zo heet het daar. afblijven Poetin) vast te zetten. Hoe durven ze!! Zomaar Nederlandse tienermeisjes in de bak gooien! Die had zeker iets gemeens getweet over Trump!! Euh, nee. De meid in kwestie kwam aan op het vliegveld van Dallas met een koffer vol drugs, maar liefst 67 kilo. Ze zou eerst jarenlang de bak in moeten, maar sloot met justitie om daar slechts 4 maanden van te maken. Die 4 maanden zaten er er al op, maar nu zit ze dus vast in een detentiecentrum van ICE. Altijd weer die jongeren uit De Krim. Hoe dan ook lekker gewerkt ICE! Tenslotte drinken we een rondje extra voor alle patiënten bij zorginstellingen die gebruik maken van patiëntenportalen van ChipSoft. Nadat begin deze maand daar allemaal patiëntgegevens gehackt waren, meldt het bedrijf nu dat die gestolen gegevens allemaal vernietigd zijn. Of ChipSoft de cyberpikkeboeven daarvoor een geldbedrag heeft overgemaakt willen ze niet zeggen, maar we vermoeden: wel. Ja, jammer van je principes maar wel een nieuwe, zoveelste, dataramp afgewend. Kan ook gewoon, Odido. Enfin, tot zover het goede nieuws, na de breek wat miems en uiteraard goedenacht.