LIVEBLOG IRAN HIER

Privacy was ooit een leuk idee maar we kunnen er ondertussen wel de stekker uit trekken, hè? Geen enkele organisatie is in de verste verte capabel genoeg om gevoelige gegevens te bewaren zonder ze in een onbewaakt moment doodleuk uit handen te geven aan cybercriminelen. Daar komen niet eens Matrix-achtige groene schermen met enen en nullen aan te pas, het is veel dommer. In de meeste gevallen sturen ze een mailtje met 1 fout linkje naar de medewerkers van het bedrijf in kwestie en met 1 klik op het foute linkje heeft een goedbedoelende Trees van de front office alles verneuqt. Van miljoenen Nederlanders staan uitgebreide gegevens op het darkweb, waaronder van verwarde personen, dementerende bejaarden, Volt-stemmers en andere mentaal uitgedaagde doelwitten. De gouden eeuw voor de charlatans is aangebroken. Thanks Odido. Het is om doodziek van te worden, maar doodzieke mensen moeten naar het ziekenhuis en daarvan zijn de patiëntenportalen DUS OOK GEHACKT. Eerder waren al de piemelonderzoeken niet veilig, nu kampt softwareleferancier ChipSoft, gebruikt door huisartsen en ziekenhuizen door heel Nederland, met een digitale gijzeling. Het lijkt erop dat bij sommige ziekenhuizen de medische gegevens veilig hebben kunnen stellen, waaronder het Rijnstate in Arnhem. Toch zijn we er niet gerust op dat onze medische dossiers niet op straat komen, dus halen we bij voorbaat zelf de trekker wel over. De leden van de GS-redactie hebben last van voetschimmel (2x), ongecontroleerd urineverlies (1x), spastische darmen (2x), etterende anale fissuren (4x), Trimethylaminurie (1x) en megalopenis (6x).