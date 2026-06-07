Feyenoord gestopt met Robin van Persie
Maar het ging zo goed!
Van alle domme ideeën is het waanbeeld dat een goede voetballer vanzelfsprekend ook een goede trainer is een van de hardnekkigste. Zie bijvoorbeeld: Marco van Basten, Dirk Kuyt, John Heitinga, Danny Blind, Ruud Gullit, Jaap Stam, Ruud van Nistelrooij. Omdat bij voetbalclubs vaak volidioten werken die ook maar wat doen, blijft de geschiedenis zich herhalen. Omdat bij Feyenoord op 1 juli twee directeuren (Dévy Rigaux en Robert Eenhoorn) beginnen die geen volidioten zijn, mag Van Persie vast zijn biezen pakken. Dat is: sneu voor hem, maar ook volkomen terecht, en leuk voor alle supporters van de club. Gefeliciteerd ermee, jongens.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE. De Klassieker
Lam vs. Blind
LOL. Ajax ontslaat Fredje Interim
Voetbal is oorlog
LIVE! KRAKER! Feyenoord - PSV
Brekken, stoeven, angoan
ZoekZoek. Ajaxsupporter mishandelt man in Feyenoordshirt op het Museumplein
Voetbal is oorlog, blijkt andermaal
Live Eredivisie - Kraker in De Kuip
Half drie superzondag krat op schoot, voor Feyenoord - PSV
LIVE CHAMPIONS LEAGUE. Feyenoord - Inter (0-2)
Van Persie wat gaan we doen vandaag