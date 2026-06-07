Van alle domme ideeën is het waanbeeld dat een goede voetballer vanzelfsprekend ook een goede trainer is een van de hardnekkigste. Zie bijvoorbeeld: Marco van Basten, Dirk Kuyt, John Heitinga, Danny Blind, Ruud Gullit, Jaap Stam, Ruud van Nistelrooij. Omdat bij voetbalclubs vaak volidioten werken die ook maar wat doen, blijft de geschiedenis zich herhalen. Omdat bij Feyenoord op 1 juli twee directeuren (Dévy Rigaux en Robert Eenhoorn) beginnen die geen volidioten zijn, mag Van Persie vast zijn biezen pakken. Dat is: sneu voor hem, maar ook volkomen terecht, en leuk voor alle supporters van de club. Gefeliciteerd ermee, jongens.