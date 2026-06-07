achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Feyenoord gestopt met Robin van Persie

Maar het ging zo goed!

Van alle domme ideeën is het waanbeeld dat een goede voetballer vanzelfsprekend ook een goede trainer is een van de hardnekkigste. Zie bijvoorbeeld: Marco van Basten, Dirk Kuyt, John Heitinga, Danny Blind, Ruud Gullit, Jaap Stam, Ruud van Nistelrooij. Omdat bij voetbalclubs vaak volidioten werken die ook maar wat doen, blijft de geschiedenis zich herhalen. Omdat bij Feyenoord op 1 juli twee directeuren (Dévy Rigaux en Robert Eenhoorn) beginnen die geen volidioten zijn, mag Van Persie vast zijn biezen pakken. Dat is: sneu voor hem, maar ook volkomen terecht, en leuk voor alle supporters van de club. Gefeliciteerd ermee, jongens.

Tags: robin van persie, feyenoord, kan er geen bal van
@Schots, scheef | 07-06-26 | 18:01 | 106 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Live Eredivisie - Kraker in De Kuip

Half drie superzondag krat op schoot, voor Feyenoord - PSV

@Pritt Stift | 11-05-25 | 14:29 | 182 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.