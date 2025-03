Daar gaan we dan. Elf strijders + een kolkende Van Hanegem Arena tegen Football Club Internazionale Milano, alias Internazionale, alias Inter, maar in godsnaam niet Inter Milaan. De koploper van Italië is de stadgenoot van AC Milan, de club die eerder uit het toernooi werd gejoekeld door het verrassende Feyenoord. Hancko kan lekker voetballen, Moder ook, Paixao ook, Hadj Moussa soms en dat was het dan wel. Troost is dat er in het voetbal slechts twee dingen kunnen gebeuren: winnen of staken, al zijn er ook altijd ploegen die zich met 1-7 laten afslachten. Voetbal is oorlog en voor de 'liefhebbers' van die andere oorlog is er nu ook LIVE Het Grote Derde Wereldoorlog Debat. Stijlloze voorspelling: toch gewoon 3-0 voor Feyenoord.

Update 38' 0-1 Thuram jr

Update 50' 0-2 Martinez