Er zijn dit voetbalseizoen twee clubs die er iedere keer dat ze tegen elkaar spelen een geweldig spektakel van maken, dat zijn PSV en NEC, en daarom kijkt iedereen vandaag naar Feyenoord tegen Ajax. Want, nou ja, historie enzo, en zelfs mensen die uit Breda of Den Bosch komen zijn voor Feyenoord (of Ajax). Maar goed, Ajax bakt er dit jaar helemaal niks van en heeft daarom twee trainers ontslagen, en Feyenoord bakt er dit jaar helemaal niks van en heeft daarom twee trainers tegelijk aangesteld. We kunnen nu wel zeggen dat we vandaag gaan zien welke van de twee keuzes de beste was, maar dat is natuurlijk niet zo, de ploeg die vandaag toevallig het minst verschrikkelijk speelt gaat winnen. Zin in.

STIJLLOZE VOORSPELLING: 1-1 (gestaakt).

WTF: Opeens reclame midden in de wedstrijd (matig potje tot dusver, Feyenoord iets beter)

RUST: Die reclame was, naast Mokio die een kopbal van Watanabe van de lijn kopte, het hoogtepunt van de eerste helft

0-1: Steur, prima schot na rommelige aanval

GEHEEL IN STIJL: Duw- en trekwerk nadat Feyenoord een pingel krijgt van de VAR

1-1: Moder scoort uit penalty

AFGELOPEN: 1-1, wedstrijd helaas niet gestaakt