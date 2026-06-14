KOEMANBAL O'CLOCK. Nederlands elftal vreet Japan op in het Oranje StamCafé
Groot scherm!
DALLAS = ORANJE! 🧡🫨#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup #NEDJPN pic.twitter.com/aOTk88cwNu— OnsOranje (@OnsOranje) June 14, 2026
Daar zijn we dan. Dit is waar het allemaal op aankomt. Dit is waarom we de Kuip hebben volgeladen met schreeuwende Algerijnen en ons in de bek lieten tijdens de "uitzwaaiwedstrijd", dit is waarom we deden alsof het allemaal heel moeilijk was op een New Yorks trainingsveldje tegen Oezbekistan. Dit is waarom Memphis Depay bij de nummer 17 van Brazilië is gaan spelen en de afgelopen maanden deed alsof hij verre van fit is en dit is waarom alle andere spitsen daar niet bovenuit stegen. Tuurlijk, als dit niet allemaal onderdeel van Koemans masterplan was, stond het er niet per se geweldig voor. Maar heus, die samuraikrijgers zijn geen kleine jongens (wat uitzonderingen in de letterlijke zin daar gelaten), maar wij zijn Holland. Of Nederland. Hoe dan ook, Oranje. Wij hebben Frenkie, Virgil, Hazes, Rob Kemps, Johan Cruijff. Wij hebben de Tietenman. Wij zijn een volk van brutale handelslui en lompe boeren, zij plegen seppuku als ze een hogergeplaatste te lang in de ogen kijken. Zoals Koeman het zo mooi zei: wie riespect djeppen, but we are Holland. Daar vertrouwen we op. We gaan WINNEN en we worden WERELDKAMPIOEN.
RUST - NUL TEGEN NUL
DE LEEUWEN
The #NEDJPN XI! 🇳🇱🇯🇵#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup pic.twitter.com/59CEPQKfQr— OnsOranje (@OnsOranje) June 14, 2026
A sea of orange approaches Dallas Stadium ahead of today's Netherlands vs. Japan World Cup match. ⚽ Live Updates: https://t.co/aWTF3e90za pic.twitter.com/Ob3fjnwmzx— FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026
The Dutch fans are taking over Dallas. 🇳🇱🇺🇸🤝 pic.twitter.com/g3bMD7Lcng— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 14, 2026
MIX!
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