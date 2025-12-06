Het is zaterdag en tijd voor SPORT. Ajax in het post-vuurwerktijdperk en helaas voor Ajax nog wel in het tijdperk-Grim. Dat laatste maakten we vorige week ook al grappen over en toen zette de F-Side de boel in vuur en vlam. Nu uit tegen Fortuna Sittard, ook leuk voor mensen die helemaal niet van sport houden. Misschien gaat het wel weer over voetbal: hoe Remko Pasveer zelfs op de reservebank zit als een 42-jarige man, hoe Davy Klaassen bij allerlei andere clubs op z'n best middelmatig was en nu als aanvoerder de kar moet trekken, hoe die aanvallers elkaar allemaal in de weg lopen, hoe Owen Wijndal met z'n kromme poten loopt alsof-ie kapot gaat aan artrose, hoe Kenneth Taylor met z'n hoofd zit bij het hooghouden van de ballen van z'n vriendin, hoe Wout Weghorst weliswaar belangrijk was tegen Argentinië maar nu alleen nog maar compleet voor lul staat met z'n overdreven geklooi en hoe Mika Godts het enige lichtpunt is in donkere dagen. Het is ZES JAAR nadat het grote Real Madrid in een wereldwijd opgehemelde voetbalshow compleet overhoop werd getotaalvoetbald. Ajax Ajax Ajax, wat is er toch gebeurd? Hup Fortuna en Hup Ajax, dat de minst slechte moge winnen.

Update - NOG GEEN VUURWERK!

Update - 3' Fortuna maakt de 1-0.

Update - 50' Ajax (of eigenlijk Fortuna zelf) maakt net voor rust de 1-1.

Update - 46' 2-1 voor Ajax alweer.

Update - 51' Lol eerste voor Wijndal, en wat voor een. 3-1.

Update - 54' ROOD voor Fortuna, nu kan de slachtpartij beginnen.

Update - 59' Toch geen slachtpartij: ook Ajax verder met 10 man, Baas pakt z'n tweede gele kaart.

Update - AFGELOPEN Ajax heeft gewoon weer gewonnen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit!