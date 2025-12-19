VIDEO. Prachtig! Knokken tussen FC Twente en... Spakenburg
Dit vinden we nou mooi
Toch nog even een fijne terugkijker van de bekerpot gisteren tussen FC Twente en de amateurtjes van Spakenburg. Natuurlijk niet van de wedstrijd, maar van het broekriem los & maaien na afloop. Zwarte jekkies van North Face tegen zwarte jekkies van North Face. Prachtige brawl. Dat wordt straks Spakenburg tegen Assen zonder publiek en FC Twente weer allerlei combiverplichtingen, minimaal 4 in een auto en melden langs de A35. ZOU HET HELPEN? Enfin, wie heeft er nou eigenlijk gewonnen?
Na afloop van het bekerduel tussen Spakenburg en FC Twente loopt het flink uit de hand tussen supportersgroepen op het veld… 😳😬#FCTwente #Spakenburg #KNVBBeker #SPATWE pic.twitter.com/7b2P9jlPVF— SoccerNews.nl (@Soccernews_nl) December 18, 2025
De zwarte capuchonnetjes van Spakenburg hebben bezit genomen van het veld en het loopt uit op een confrontatie met de zwarte capuchonnetjes van FC Twente die reageerden op de provocatie. Dit doet afbreuk aan de charme van bekervoetbal en zal de club een boete opleveren. #spatwe pic.twitter.com/twAV0bghbB— Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) December 18, 2025
