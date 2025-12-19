achtergrond

VIDEO. Prachtig! Knokken tussen FC Twente en... Spakenburg

Dit vinden we nou mooi

Toch nog even een fijne terugkijker van de bekerpot gisteren tussen FC Twente en de amateurtjes van Spakenburg. Natuurlijk niet van de wedstrijd, maar van het broekriem los & maaien na afloop. Zwarte jekkies van North Face tegen zwarte jekkies van North Face. Prachtige brawl. Dat wordt straks Spakenburg tegen Assen zonder publiek en FC Twente weer allerlei combiverplichtingen, minimaal 4 in een auto en melden langs de A35. ZOU HET HELPEN? Enfin, wie heeft er nou eigenlijk gewonnen?

Tags: sport , voetbal, knokken
@Mosterd | 19-12-25 | 09:30 | 39 reacties

Reaguursels

