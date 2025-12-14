achtergrond

LIVE! De terugkeer van MATHIEU

In het VELD

U kent het wel he mensen. Kein geloel, veldrijden kijken. De mooiste uurtjes van de winter. Als Samantha naar de naaiclub is en u onderuitgezakt op de bank met de ene hand om een speciaalbier en de andere bij de stuurknuppel kunt roepen dat die kerels op de fiets verdorie eens wat harder moeten trappen. Vandaag de terugkeer van Mathieu, de allergrootste van allemaal, de beste aller tijden, de man die ervoor zorgt dat de Belgische volkssport al jaren van Nederland is. Mathieu was wat maandjes trainen, maar gaat weer 'in competitie'. Hij zit zo mooi op z'n fiets, hij is zo goed, technisch zo perfect, zo allround, zo snel, zo majestueus. En wij maar kwijlen. Wat heeft-ie een mooie fiets he? Vandaag de Citadel van Namen: live op Eurosport, HBO en de NOS. Stijlloze voorspelling: Belgische held Thibau Nys kansloos, Mathieu pakt 'm meteen. Demarreren op het schuine kantje. Later meer.
Update - Kwartier onderweg. Superster wel vooraan, maar nog niet weg
Update - VALPARTIJ MATHIEU. Nu moet-ie rammen
Update - VAN DER POEL IS WEG. Hij is de beste
Update - MATHIEU WINT

Tags: wielrennen, sport , fietsen
@Mosterd | 14-12-25

