Kijk dat is gek. Ajax speelt in de Champions League tegen de nummer één van Azerbeidzjan, in het Tofikh Bakhramovstadion. Opmerkelijk, want een club als Ajax heeft natuurlijk helemaal niets te zoeken in de Champions League, laat staan in het Tofikh Bakhramovstadion, waar Karrenbak de mannen van Fred Grim vermoedelijk helemaal zoek gaat spelen. Ajax staat stijf onderaan met 0 punten, terwijl Karrenbak er al zeven verzamelde. Dat gezegd hebbende: winnaar van de vervelendste Nederlander bokaal 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 én 2019 Wout Weghorst is geblesseerd en doet dus niet mee. In zijn plaats speelt Kasper Dolberg, die ooit een geweldig talent was, en bovendien een uitstekend ventje. Alle ballen op Kasper dan maar. Of op Sean Steur, die 17 is en vanavond zijn debuut maakt in de Champions League.

Update 10' 1-0, wat een geklungel bij Ajax achterin

Update 39' 1-1. Geweldige goal Kasper Dolberg. Zeiden we toch.

Update 47' 2-1 voor die mensen uit Bakoe

Update 79' 2-2 Gloukh!

Update 82' 2-3 ANTON GAAEI DIE KAN ER GEEN REEDT VAN MAAR WAT EEN GOAL

Update 90' 2-4 DE GEWELDENAAR GLOUKH DIKKE L ALLEMAAL IN HUIZE SCHOTS, SCHEEF TREKKEN WE EEN BIERTJE OPEN

Update Klaar. Fun fact: Benfica verloor van Kattenbak, Chelsea speelde er gelijk.