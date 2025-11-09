De aanhouder wint wordt ooit trainer van Ajax 1. Fred Grim was een matige maar geliefde keeper, en pruttelde daarna als trainer in de marge bij Almere City, Jong Oranje, RKC Waalwijk, Willem II en FC Emmen (waar hij glansloos ontslagen werd). Maar komen bovendrijven in wateren waar vrijwel iedereen verzuipt is ook een kunst, en plots zit Grim dus in de dugout tegen FC Utrecht. Hoogstwaarschijnlijk wordt het Grimm-tijdperk geen sprookje en blijft Ajax voorlopig het lachertje des vaderlands. Bij Utrecht hebben ze toevallig wel een goeie trainert en ook een paar alleraardigste voetballers. Vraag is dus: geeft de nieuwe coachmeneer Ajax wat kleur op de wangen, of worden de Amsterdammers ook onder Fred Grimeur afgeschminkt? Professor Grim is in ieder geval populair bij supporters en we weten allemaal waar dat toe kan leiden.

Update 43' 0-1 Weghorst. Ajax speelt sowieso hartstikke aardig. Zo slecht was Heitinga dus inderdaad.

Update 45' De VAR keurt 'm af, nog steeds 0-0 dus.

Update 45+1' 1-0 Utrecht. Grimmig!

Update 54' 2-0 Utrecht (Haller)

Update 56' 2-1 Godts

Update Einde wedstrijd, 2-1, toch meer niveautje Grimsby Town, die Fred