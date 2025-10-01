achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LEGENDARISCHE VIDEO. Man legt 25 minuten lang uit waarom John Heitinga weg moet

OUT

"Ik heb natuurlijk al die wedstrijden van Marseille zitten kijken dit seizoen. En daar kon je één advies uit destilleren: wat moet je niet doen tegen dit team? Ze gaan je lokken, en je moet NIET HAPPEN. (...) En dan zie ik een trainer, voor de wedstrijd voor een camera staan, die daar gaat vertellen dat hij met lef gaat spelen en hoog druk gaat zeggen. Zeg maar het enige wat je niet moet doen."

Maar Heitinga deed het toch. Dat: kan niet. Bij VI gaan ze niet zomaar zeggen dat John Heitinga weg moet (zie: het kwartiertje van 25m-40m), maar hij moet natuurlijk wel weg.

"IS DIT EEN GRAP? WAAR GAAT DIT OVER? DIT HEEFT TOCH NIKS MEER TE MAKEN MET PROFESSIONEEL VOETBAL?"

Tags: pieter zwart, john heitinga, ajax, de zerbi
@Ronaldo | 01-10-25 | 21:45 | 32 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.