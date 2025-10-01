"Ik heb natuurlijk al die wedstrijden van Marseille zitten kijken dit seizoen. En daar kon je één advies uit destilleren: wat moet je niet doen tegen dit team? Ze gaan je lokken, en je moet NIET HAPPEN. (...) En dan zie ik een trainer, voor de wedstrijd voor een camera staan, die daar gaat vertellen dat hij met lef gaat spelen en hoog druk gaat zeggen. Zeg maar het enige wat je niet moet doen."

Maar Heitinga deed het toch. Dat: kan niet. Bij VI gaan ze niet zomaar zeggen dat John Heitinga weg moet (zie: het kwartiertje van 25m-40m), maar hij moet natuurlijk wel weg.

"IS DIT EEN GRAP? WAAR GAAT DIT OVER? DIT HEEFT TOCH NIKS MEER TE MAKEN MET PROFESSIONEEL VOETBAL?"