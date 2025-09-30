In 2017 was Marcel Keizer een paar maanden trainer van Ajax, maar hij bakte er weinig van en werd ontslagen. In 2023 was John Heitinga een paar maanden trainer van Ajax, maar hij bakte er weinig van, en werd vriendelijk bedankt voor zijn diensten. In 2025 zwaaien ze samen de scepter over het eerste elftal van Ajax, en heel gek, wonder boven wonder, ze bakken er geen snars van. Dat komt vermoedelijk doordat het slechte trainers zijn, hoewel het er ook mee te maken zou kunnen hebben dat het slechte trainers zijn. Toch zijn ze aangesteld door Alex Kroes en Marijn Beuker. Dat kan ermee te maken hebben dat zij incapabele directieleden zijn, hoewel het ongetwijfeld ook een rol speelt dat zij incapabele directieleden zijn. De directie wordt bij Ajax gecontroleerd door de Raad van Commissarissen; in de afgelopen weken kondigden drie leden van de RvC hun vertrek aan. Mogelijk speelt het hierbij een rol dat zij volkomen ongeschikt zijn, hoewel het er ook mee te maken kan hebben dat zij volkomen ongeschikt zijn, de directieleden incapabel, en de trainers slecht. Goed, Champions League dus, tegen Olympique Marseille. Tenzij er een wonder gebeurt gaat er ergens de komende weken een bom barsten in Amsterdam; met een beetje pech geluk vanavond al. We gaan het: zien.

Update 1' Goedbeschouwd kan het alleen maar meevallen vandaag. Godts krijgt sowieso een gigantische kans, die hij normaal gesproken verprutst. Het is te hopen dat Gloukh het op z'n heupen krijgt - alles bij dit Ajax moet komen van de jonge Israëliër.