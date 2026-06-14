Russell, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Norris, Piastri en, vooruit, zelfs Leclerc, allemaal maken ze vandaag kans op de winst in Barcelona. Em vier renstallen die meedingen om de GP is toch wel WAT WE WILDEN. Natuurlijk zijn de regels nog steeds rük, klinken de wagens als een vastgelopen harde schijf en rijdt Mercedes vermoedelijk gewoon weg, maar hee, het zit wel lekker dicht bij elkaar momenteel. Dus hopen we op een race met inhaalacties, met schitterende strategieën, met ronkende ruzies, met Koorts Russell die hopelijk niet wint, met een Stijlloze voorspelling die luidt dat Hamilton weer eens wint, met Safety Cars, met Alonso die het een beetje naar zijn zin heeft en met Verstappen die naar P2 rijdt. Gaan we daarna gezellig aan de sangria met tapas. Doen we het voor. Nu snel naar het circuit van Barcelooooooonaaaaaaa om te kijken of het uitkomt.

Update - Hij (Verstappen) is van z'n plaats!

Update - De RB-strategie werpt nog niet echt z'n vruchten af.

Update - Alonso STIL: VSC

Update - Nou mazzeltje voor Verstappen en vooral voor de Stijlloos voorspelde winnaar: Hamilton.

Update - HOOO Antonelli kapot....

Update - Leclerc ook STUK.

UPDATE - VSC (net te laat voor Verstappen)

UPDATE - HAMILTON WINT ZIJN EERSTE VOOR FERRARI! Russell P2, Norris P3 en Verstappen toch aardig op de vierde plek. Hadjar een prima P6. Hamilton in Vettelitaliaans nu.