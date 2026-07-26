Wat nou zo leuk is aan de Formule 1: penalty's. Penalty's hier, penalty's daar. Heerlijk, en om ontzettend van de smullen, zeker als ze worden uitgedeeld ná de sessie. Daarom hebben we gisteren ook zo genoten van de kwalificatie, met al die geweldige penalty's als niemand meer kijkt. Kun je zomaar P4 mee starten. Vandaag kunnen we misschien wel weer ons geluk niet op want de FIA kan er zomaar een waar penaltyspektakel van maken. Ná de race natuurlijk. We zullen zien! In ieder geval zal Lachebekje Norris Stijllloos naar P1 rijden en Verstappen naar P3. Wellicht nog wat regen erbij en we hebben weer een toprace in Hongarije, de laatste voor de zomerbreak. Maar daarna, daarna gaat LIVE het grote puntenspel van de FIA beginnen en kan alles ook gewoon weer helemaal anders zijn!

UPDATE: Slechte start Russel, Max naar P3

UPDATE: Saai!

UPDATE: Norris inmiddels Piastri voorbij, die werd gehinderd

UPDATE: Max rijdt te lang door, valt terug naar P5

ANTONELLI: Na pitstop teruggevallen naar P6

WHOA: Piastri valt stil

TOP 3 NU: Norris, Verstappen, Hamilton Antonelli

STRAF VOOR: Hamilton wegens te hard rijden in de pits

FINISH: Norris wint, Verstappen 2, Antonelli 3