Alle Britten verzamelen want er wordt weer gesprintracet op Silverstone, het circuit der circuits. Van alle Britten die zich verzamelden verzamelde Lewis Hamilton zich helemaal vooraan tijdens de Sprintkwali. Bij de andere Britten vlot het nog niet zo en daar hebben we in het geheel geen problemen mee. Achter Hamilton starten daarom Italiano Antonelli (P2), Hollander Verstappen (P3) en Monegek Leclerc (P4) - wat een diversiteit! Ontzettend goed voor de sport natuurlijk en eerlijk gezegd ook hartstikke leuk en spannend dat de drie beste racers (Verstappen, Antonelli, Hamilton) elkaar steeds vaker treffen op de baan. Uiteindelijk is dat waar we voor kijken, nietwaar? Ondanks andermaal een ontzettende batterijbende kijken we toch best uit naar de Sprintrace, zeker omdat dit machtige circuit zich leent voor bijzondere inhaalacties. Zometeen straks vanavond om 17.00 uur volgt ook nog de kwali, maar eerst gaan we LIVE Sprinten in Groot-Brittannië!

UPDATE: Antonelli wint voor Hamilton en Norris, Max op 16,5 (!) seconden zesde