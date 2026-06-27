In Spielberg, het Oostenrijkse toneel waar de Red Bull Ring zo prachtig over de heuveltjes is neergekwakt, is het op en rond het circuit bijna 40 graden en dat is voor niemand leuk. Coureurs zitten in hun bolides gaar te koken in hun eigen zweetsoepje, de pitmuur smelt, de toeschouwers verdrinken zich in Oostenrijks bier en de teambazen ruiken naar asfalt. Maar we denken nu eens niet aan al die lui, we denken vandaag aan de monteurs. Die moeten in de bloedhitte aan de bak met werken, banden warmen, banden wisselen, rennen, duwen, tillen, krikken, monteren, schroefjes draaien, opstaan en weer doorgaan. En dat allemaal voor types als Koorts Russell. We voorspellen een Stijlloze POLE voor Kimi Antonelli, maar onze gedachten zijn bij de echte helden op het circuit, de monteurs.

Update - Poeeeh dat scheelde niet veel, maar Verstappen is door naar Q3

Update - Jee wat zit het dicht bij mekaar...

UPDATE - VERSTAPPEN GAAT ERAF

UPDATE - LECLERC PAKT door de crash van Verstappen POLE.

Update - O wacht Russell verbeterde zich nog onder geel. Nog de vraag of ie POLE heeft...