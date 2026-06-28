Een weekend om even lekker niet met het WK bezig te zijn maar om te genieten van de machtige mechanische sport. De TT was weer top en nu ligt de Red Bull Ring in Spielberg (de stad) klaar ter racevermaeck. Moeten we toch toegeven dat het vermaak, ondanks Mercedes-dominantie, aardig terug is in de Formule 1. Het zit allemaal dicht bij elkaar, er wordt flink geracet en de boodschap van fans en coureurs dat het batterijracen kudt is, is aangekomen. Goed, genoeg positiefs. Koorts Russell pakte gisteren de POLE toen Verstappen de muur een zeldzaam kwalificatiekusje gaf tijdens en dat betekent voor de race dat Leclerc gaat jagen, dat Hamilton gaat jagen, Antonelli gaat jagen, dat Verstappen de Oranjekoorts gaat aanjagen en dat we bij de McLarens waarschijnlijk niks van hun jacht merken. Stijlloze voorspelling: we zeggen dat Verstappen Red Bulls thuisrace wint omdat onze Oranjebril al twee weken op onze neus zit vastgeplakt. Zo, de hitte is hier weg dus we kunnen weer ouderwets en LIVE zweten van de sportspanning.

Update - Verstappen zoeft ff langs Antonelli en Leclerc. P3 nu!

Update - VSC. Komt net even te laat voor Antonelli. Sainz OUT.

Update - Ferrari en strategie is nooit een goed huwelijk geweest maar ze gooien de knuppel in het hoenderhok door Hamilton nogmaals te laten pitten.

Update - Russell PIT, Verstappen gaat DOOR. Ja toch even: VERSTAPPEN P1.